Aumento del 53%, da 190 a 290 euro per ogni alunno, per il pre-scuola alla primaria Stradivari di via San Bernardo, a Cremona.

A segnalarlo, il papà di due bambini che frequentano la scuola elementare in una lettera inviata anche all’istituto Comprensivo Cremona3, in cui definisce l’evento “una situazione che supera ogni livello di decenza”. Abbiamo sentito la dirigente scolastica, Laura Rossi che è subito intervenuta per risolvere la criticità.

Alla base del disguido ci sarebbe la recente riorganizzazione delle scuole cittadine: le elementari Stradivari, infatti, sono entrate a far parte del comprensivo Cremona3 solo da inizio settembre.

“Ho già risposto via mail al genitore perché condivido comunque il suo disappunto – ha commentato Laura Rossi – purtroppo sono incidenti di percorso che sono capitati a fronte di un‘operazione di dimensionamento complessa. Il primo problema è tecnico: la migrazione dei flussi da un sistema informatico all’altro non ha compreso tutti i genitori che hanno fatto la richiesta del servizio; il calcolo è stato fatto su un dato non reale.

L’altro motivo è legato al fatto che il prescuola è stato, negli anni passati, organizzato calcolando tre scuole (Manzoni, Stradivari e Cavatigozzi); io invece questa operazione dovrà farla tenendo conto di due scuole, perché la la primaria di Cavatigozzi è passata a seguito del dimensionamento all’Ic Cremona2. Pertanto capite bene che il costo aumenta”.

In sintesi, la spesa per la scuola è rimasta la stessa, ma con un numero di domande inferiore al passato: il prescuola, infatti, è un servizio che deve essere espressamente richiesto dalle famiglie.

Nonostante tutto, per avvicinarsi alle richieste dei genitori, si attendono importanti novità. “Il nostro intento è quello proprio di rifare completamente la procedura per raccogliere le adesioni, in modo tale da avere un dato reale – ha aggiunto la Preside – sul quale lavorare e riflettere. Tra oggi e domani uscirà una nuova circolare IC Cremona3 che riapre i termini di adesione per le famiglie delle scuole Stradivari, Manzoni, e anche Realdo Colombo, per vedere se c’è interesse anche presso questa “mia” utenza; ampliando i termini dall’utenza a cui il servizio è rivolto si dovrebbe anche riuscire ad abbassare i costi. Ovviamente, e purtroppo, non riusciremo a far partire il il servizio il 23 settembre come era nelle nostre intenzioni, ma faremo di tutto per farlo il prima possibile.”

