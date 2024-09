L’emozione della vittoria di Catanzaro trova voce nelle parole del man of the match, Tommaso Barbieri. Catapultato nella mischia a gara in corso, l’esterno ha saputo farsi trovare pronto nell’azione ad incrocio con Johnsen che ha portato al successo la Cremonese. Queste le sue parole al microfono di CR1.

Gol decisivo e grande gioia: raccontaci le tue emozioni…

“Sono molto felice per la vittoria e per il gol. Ci è voluto un bel po’ prima che l’arbitro confermasse il gol… Ho sperato tanto di vivere una serata così. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, questa vittoria è importantissima per noi”.

Dopo un periodo con qualche acciacco, stai entrando sempre più nelle rotazioni del mister.

“Avevo un piccolo problema fisico, in più ho davanti compagni molto forti. Ho sempre lavorato duro e farò il possibile per mettere in difficoltà il mister nelle scelte”.

Come ti trovi in questa Cremonese e con questi tifosi?

“Mi sto trovando molto bene sia con la squadra che con i tifosi. Li ringrazio”

Prossimo impegno, in Coppa Italia a Cagliari. Poi il Brescia in campionato. Non c’è tempo per rifiatare.

“Adesso arriveranno due partite importanti, daremo il massimo come sempre”

Capitolo ruolo: meglio esterno a tutta fascia o terzino in una difesa a quattro?

“Faccio quello che mi chiede il mister, quinto o terzino non cambia. Sono a disposizione per giocare dove vuole l’allenatore”.

Come stai fisicamente?

“Mi sto riprendendo dopo qualche problemino. Mi alleno a duemila allora per essere al meglio”.

Simone Guarnaccia – inviato a Catanzaro

