Consulenti finanziari, Lotrecchio “Recuperare attaccamento ad Anasf”

ROMA (ITALPRESS) – “I punti del nostro programma sono molteplici, ma molto importante per noi è riportare il ruolo del consulente al centro dell’attività di Anasf: in questo ultimo quadriennio c’è stato un grosso stacco rispetto ai territori, i colleghi si sono un po’ disaffezionati perchè non hanno verificato un’attività di una certa rilevanza che fosse vicina ai bisogni e alle aspettative della nostra professione”. A dirlo in un’intervista all’Italpress Giacomo Lotrecchio, consulente finanziario di BPER Banca e candidato della lista Tradizione e Innovazione per le elezioni dell’Anasf, l’Associazione nazionale dei consulenti finanziari.

ads/fsc/mrv

© Riproduzione riservata