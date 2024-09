Fedez contro Chiara Ferragni: la nuova canzone è un attacco frontale

(Adnkronos) –

Chiara Ferragni bersaglio di Fedez nella nuova puntata del dissing tra il rapper e Tony Effe. Dopo le ultime due canzoni pubblicate dai due artisti una contro l’altra, ‘L’infanzia difficile di un benestante’ e ‘Chiara’, arriva ‘Allucinazione collettiva’ di Fedez, stanotte all’1. Il rapper annuncia l’uscita con una breve anticipazione del brano su Instagram.

“Chissà se lei era d’accordo nel pubblicare quel vocale, ti sei trasformato in un consulente matrimoniale? Lei grida indignata ‘Abbi rispetto per i figli’ poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing”, è il passaggio con cui Fedez commenta il vocale contenuto nella canzone ‘Chiara’ di Tony Effe.

Nonostante la voce che accusava Fedez di voler “comprare gli streaming” fosse stata camuffata, su X è stata pubblicata nelle scorse ore una versione in cui la voce non è criptata e sembra proprio quella di Chiara Ferragni. “Mi dispiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”, canta ancora Fedez facendo riferimento al ‘Pandoro gate’ in cui era finita la moglie a seguito di una collaborazione con Balocco.

Tra Fedez e Tony Effe c’erano stati prima degli scambi al veleno tramite storie Instagram, poi il rapper milanese ha deciso di non usare più mezzi termini, indirizzando al collega un brano dal titolo inequivocabile, ‘L’infanzia difficile di un benestante’, che ha superato i 2 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore.

Il bersaglio è chiaro: la presunta ‘street credibility’ di Tony Effe, spesso criticato per le sue dichiarazioni. Durante un’intervista al podcast ‘Passa dal Bsmt’ aveva infatti raccontato: “Sono un povero del centro”. E parlando della sua adolescenza nel rione Monti, a Roma, ha fatto indignare i social con: “Quando frequentavo il liceo, mio padre mi dava 150 euro a settimana di paghetta. Nel senso, che ci dovevo fare?”.

Fedez non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha ironizzato senza pietà: “Sei quello famoso per una borsetta/ Sono tuo padre, ti do la paghetta/ Una storia di strada davvero intrigante/L’infanzia difficile di un benestante (Ahahah)”. E ancora: “Andavi a calcetto insieme a Damante/ Nel ruolo di infame, non di attaccante”. Ma le rime al vetriolo non sono finite qui e Fedez ha tirato in ballo anche la moglie Chiara Ferragni. “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi/ Quelli come te io li chiamo infami”, canta Fedez, rievocando le voci di un presunto flirt tra i due che aveva infiammato il web e che Tony Effe ha sempre smentito: “È solo un’amica”.

La risposta di Tony Effe non ha tardato ad arrivare. In ‘Chiara’ il rapper romano ha punzecchiato Fedez sull’ex, Chiara Ferragni. “Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora”, canta, rievocando il presunto flirt con l’influencer, da lui finora smentito. Poi tira in ballo la separazione dei ‘Ferragnez’, avvenuta nello stesso periodo del ‘Balocco gate’: “Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via”.

Nel calderone ha inserito anche i figli, attaccando Fedez sull’esposizione social che lui e la moglie hanno scelto per Leone e Vittoria fino a quando il matrimonio non è finito: “Hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi”. Il riferimento ai figli non è piaciuto a nessuno dei due genitori. “Fate quello che volete – ha scritto Ferragni in una storia su Instagram – ma lasciate tutti in pace, me e i miei figli, grazie”. Mentre Fedez, sempre sul social, ha scritto: “Non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap, scarso nei valori”. Come ‘bonus track’, il giallo sulla voce del vocale in cui si parla del tentativo di “comprare gli streaming”.