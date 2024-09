Non c’è ancora il pienone, che però è atteso per sabato e domenica, giorni di gara, ma l’entusiasmo al Cremona Circuit Angelo Bergamonti di San Martino del Lago è palpabile. Tanti appassionati, tifosi e curiosi non hanno voluto mancare per vedere dal vivo il Mondiale Superbike, oltre che il Mondiale femminile e la categoria Supersport.

Per ora si tratta ancora di prove libere (nella sessione mattutina, la prima di due, il più veloce è stato Sam Lowes su Ducati che ha superato il fratello Alex Lowes su Kawasaki, con l’italiano Rinaldi terzo), ma comunque il rombo dei motori non manca di attirare fan da tutta Europa: abbiamo raccolto alcune vox di tifosi giunti da molto vicino (anche da Crema e Milano) ma anche da piuttosto lontano (dalla Croazia). Il più tifato? A occhio è croce Bautista, mentre è quasi un plebiscito per la Ducati.

Giovanni Gardani (riprese Marco Zambelli)

