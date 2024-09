Una donazione di 10.000 euro all’Associazione Futura, che da oltre 30 anni utilizza l’ippoterapia per supportare ragazzi con disabilità, provento della serata “Insieme per Futura” condotta da Filippo Roma e Andrea Agresti de “Le Iene”, che ha visto la presenza di personaggi illustri come Vittorio Sgarbi, Antonio Di Natale, Antonio Razzi, Delia Duran, Solange Marchignoli e Giovanni Cacioppo.

L’evento, creato per sensibilizzando il pubblico sul lavoro di Futura ha visto la partecipazione di 300 ospiti, tra cui la squadra di pallavolo dell’Esperia al completo, per una serata di gala che si è tenuta al Relais Convento di Persico.

La presidente Maria Pia Rosani ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, fondamentale per coprire le crescenti spese del centro di via San Rocco, dove l’ippoterapia gioca un ruolo chiave nel miglioramento dei ragazzi assistiti.

Cristina Coppola

