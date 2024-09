Nel primo pomeriggio di venerdì il personale del nucleo SFA (soccorso fluviale alluvionale) del comando dei Vigili del Fuoco di Cremona è rientrato dalla missione di soccorso che li ha visti impegnati nei giorni scorsi in Emilia Romagna, nel Comune di Bagnacavallo. Gli operatori sono stati attivati per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla recente calamità che ha interessato la zona.

Per tre giorni, il personale ha lavorato ininterrottamente per soccorrere le persone in difficoltà, fornendo supporto assistenza diretta. I Vigili del Fuoco cremonesi si sono occupati di interventi complessi, tra cui il recupero di persone.

Grazie alla loro preparazione e al loro impegno, il personale ha contribuito in modo significativo alla gestione dell’emergenza, dimostrando ancora una volta il valore e la professionalità del personale del Comando di Cremona, che continua a essere pronto a intervenire in ogni situazione di necessità, mettendo a disposizione risorse umane e mezzi per garantire il soccorso a chi ne ha bisogno.

