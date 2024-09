Il connubio fra qualità artistico-costruttive e qualità acustiche è la chiave di accesso alla finale del XVII Concorso Triennale Internazionale di Liuteria “Antonio Stradivari” di Cremona, la cui cerimonia di premiazione è prevista al teatro Ponchielli il 25 settembre alle 20:30 seguita dal concerto con gli strumenti vincitori.

Per valutare le caratteristiche di ciascun violino, viola, violoncello e contrabbasso in gara, è all’opera la giuria presieduta da Paolo Bodini, ideatore del network friends of Stradivari, e composta da musicisti e liutai.

Gli artisti effettuano le prove acustiche nell’Auditorium G. Arvedi, alternandosi in scena e come uditori; analizzano gli strumenti per scoprire quali possono aggiudicarsi la medaglia d’oro, il diploma d’onore e l’acquisto da parte della Fondazione Stradivari entrando quindi nella Collezione Permanente di liuteria contemporanea.

Terminati i lavori della giuria, gli strumenti verranno esposti al pubblico nel Padiglione Amati dello spazio espositivo dal 26 settembre al 13 ottobre.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata