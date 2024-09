Ad un anno dall’uccisione di nove maiali nel loro rifugio a Sairano, nel Pavese, arriva anche nelle sale di Cremona il docufilm “Cuori Liberi, fino all’ultimo respiro”, che vuole ricordare non solo quanto accaduto a Sairano, ma anche il movimento popolare di oltre 10.000 persone, accorse nell’autunno 2023 da ogni parte d’Italia a manifestare nei due grandi incontri di Milano e di Roma.

Nel settembre dell’anno scorso, dopo che alcuni allevatori, finiti sotto indagine, non avevano denunciato la presenza della malattia nei loro impianti, si era sviluppato nel rifugio Cuori Liberi un focolaio di Peste suina, mentre la malattia dilagava tra gli allevamenti industriali del pavese.

Molti maiali erano morti, ma alcuni di loro stavano resistendo al virus. Dopo settimane di resistenza da parte di attivisti e animalisti contro l’uccisione ordinata dall’Ats di Pavia, la vicenda si è chiusa con l’uccisione dei maiali rimasti. I suini uccisi erano stati ospitati nel rifugio dopo essere stati salvati ed erano accuditi e protetti come animali da affezione.

La loro storia e il racconto della lotta per salvarli è diventata un film di Alessio Schiazza, con Roberto Manelli e Sara D’Angelo, e la partecipazione straordinaria di Gianluca Felicetti, Giulia Innocenzi e Eleonora Evi. Lav lo ha coprodotto inseme a LNDC e We All Animals e in collaborazione con altre associazioni.

A Cremona la proiezione si terrà domani alle 20 nella multisala Anteospaziocinema dell’Ipercoop di Cremona.

© Riproduzione riservata