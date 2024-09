L’appuntamento è irrinunciabile per un ristretto gruppo di affezionati, ma la tradizione regge. L’Einaudi ha inaugurato l’anno scolastico 2024/2025 con la consueta messa d’apertura nella chiesa di san Bassano. La celebrazione rappresenta una prerogativa esclusiva dell’istituto di via Bissolati e viene onorata da chi lo desidera, al termine delle lezioni di uno dei primi giorni.

La funzione, curata con dagli insegnanti di religione cattolica, tra cui Alessia Vacchelli, è stata presieduta da don Alberto Lauro Martinelli. Hanno concelebrato don Marco Bosio, cui è stata affidata l’omelia sul Vangelo di Luca, ed il diacono Gianmario Anselmi, trasferitosi al Torriani nel 2022. Franco Carrara ha letto la preghiera dei fedeli.

La breve cerimonia, dai toni informali e molto intimi, ha posto l’accento “sullo spirito di servizio e sulla gratuità alla base dell’insegnamento”, così come sull’importanza di un “ascolto non giudicante, perché nessuno è mai davvero perduto”.

Daniela Balzarini, professoressa di tedesco, ha accompagnato i canti con l’organo. In chiusura, la preside Nicoletta Ferrari ha sottolineato “la necessità di un momento iniziale di raccoglimento e di condivisione, in quanto, in seguito, tante volte, ci si sente soli e bisognosi di conforto”.

La dirigente ha inoltre ringraziato gli organizzatori, gli officianti e i convenuti, tra i quali non è passato inosservato l’immancabile Francesco Capodieci, in pensione da due annualità e tuttora legatissimo alla sua ex scuola.

