Secondo appuntamento, questa volta a Cremona a Spazio Comune, degli incontri organizzati dal Pd locale per parlare di elezioni americane e degli scenari per l’Italia e l’Europa. Oggi protagonista la Senatrice Simona Malpezzi, componente dell’assemblea parlamentare della NATO. Al tavolo, anche il Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio. La senatrice ha inquadrato la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump, soprattutto per quanto riguarda l’impatto per il nostro Paese e per l’Europa.

