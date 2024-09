Vince Danilo Petrucci la prima storica gara del Mondiale Superbike corsa al Cremona Circuit di San Martino del Lago: il pilota della Ducati, che già aveva ben figurato nelle seconde prove libere, chiudendo al secondo post dietro ad Alex Lowes, si classifica al primo posto in gara-1 superando Bulega e Bautista. Dopo una decina di giri al primo posto c’era Iannone, che però è poi finito fuori pista.

Petrucci, che partiva con una penalità di tre posizioni (sesta piazza iniziale) per un gesto scorretto nelle prove di ieri, peraltro è anche il primo pilota della storia, va ricordato, ad avere vinto tutte le grandi competizioni mondiali su due ruote, da MotoGp, a Superbike, a Superstock e non solo.

La gara è stata interrotta per problemi tecnici (si parla di una telecamera di sicurezza saltata) a sei giri dalla fine con la bandiera rossa, dopo pochi minuti il risultato è stato confermato. Appuntamento alle ore 14 di domenica per gara-2, senza però dimenticare anche la Superpole Race, che assegna punti in programma su 10 giri alle ore 11 di domenica mattina.

Giovanni Gardani (video Marco Zambelli)

