L’apertura dei cancelli alle ore 8.25 è stata una liberazione per tanti tifosi già in attesa, con le prime code che si sono verificate poco dopo l’alba: il clima del Mondiale Superbike si respira sempre di più a San Martino del Lago, anche perché da sabato si fa sul serio con le prime gare che assegnano punti. E se in gara-1 del femminile vince Herrera, ecco che il tifo su divide sulla gara regina con prevalenza però per gli italiani, da un lato Bulega dall’altro Iannone, considerati tra i favoriti. Noi abbiamo raccolto l’entusiasmo del popolo delle due ruote.

G.G.

(video Marco Zambelli, interviste Max Gabbiani)

