Esplosione di solidarietà e socialità in piazza del Comune, protagonista domenica della Festa del Volontariato, che ha visto la partecipazione di oltre 100 realtà del terzo settore cremonese. Emblematico il titolo di questa 30esima edizione, “Con lo stesso passo! Sviluppare benessere sociale nelle comunità”, che vuole sottolineare l’importanza di lavorare insieme e uniti per il bene comune.

Ma la festa è stata anche l’occasione per riflettere insieme su alcune importanti tematiche: i nuovi orizzonti del concetto di salute, e una comunità che crea giustizia. Ma soprattutto, si è voluto puntare sulla partecipazione dei giovani alla vita della comunità.

Proprio con questi fil rouge a unire tutti gli eventi, Cortile Federico II ha fatto da cornice a una serie di incontri, presentazioni di libri, animazioni, performance, concerti, esposizioni privilegiando “la narrazione di esperienze”, attraverso linguaggi e modalità differenti, come occasione di riflessione.

La tensostruttura in piazza del Comune nei pressi del Battistero ha invece ospitato incontri-laboratorio dove la dimensione del “dialogo” tra associazioni e istituzioni è strumento di confronto per favorire sinergie sempre più efficaci.

Riflessioni culturali che mirano alla costruzione di percorsi che favoriscano lo sviluppo di benessere sociale nelle comunità a partire dalle risorse e dai saperi in esse presenti.

In piazza del Comune e in via Baldesio hanno invece trovato spazio le “tradizionali” postazioni delle associazioni del Terzo Settore, testimonianza del quotidiano impegno di partecipazione e di cittadinanza attiva che le vede protagoniste.

