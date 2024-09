Sabato 5 e domenica 6 ottobre un centinaio di rievocatori in abiti fedelissimi ricreeranno un vero e proprio assedio del XIII secolo con una guarnigione all’interno della Rocca sforzesca di Soncino e un campo assediante all’esterno.

Due giorni in cui tutti i partecipanti verranno trasportati nel Medioevo, non solo grazie alle ambientazioni ricostruite negli spazi della manifestazione dalla Confraternita del Dragone e alle battaglie da loro coordinate, ma anche dai numerosi spettacoli e intrattenimenti pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Si parte sabato 05 ottobre alle 18 con l’apertura dei cancelli e un ricco programma in compagnia del Paggio dei Clerici Vagantes e La Cortigiana Zingara che divertiranno il pubblico con i loro intrattenimenti giullareschi e di giocoleria, in attesa della grande battaglia per la conquista del fortilizio che si concluderà con uno spettacolare incendio della Rocca.

Domenica 06 ottobre accampamenti e ambientazioni medioevale mostreranno la vita quotidiana delle guarnigioni del XIII secolo. Insieme al Paggio e alla Cortigiana, i visitatori potranno assistere e partecipare alle danze medioevali della compagnia Il Biancofiore, o mettersi alla prova con i laboratori didattici dello Scriptorium e della Tessitura a cura della Coop. Il Borgo.

Durante la due giorni l’atmosfera medioevale sarà arricchita dalle note del Syntagma Musicum Consort e riscaldata dal menù realizzato ad hoc da Le Delizie del Borgo. Visite guidate all’interno della Rocca sforzesca saranno realizzate per tutta la durata dell’evento a cura dei volontari dell’Associazione Castrum Soncini.

PROGRAMMA

Sabato 5 ottobre 2024 dalle 18.00 alle 24.00

● 18.00: apertura della manifestazione con accampamenti e allestimenti di un assedio del XIII secolo tra cui la Camera da letto del Capitano, la Camerata dei Soldati, il Corpo di Guardia, la Cucina;

● 18.30 – 20.00 – 22.30: visite guidate alla Rocca sforzesca – prenotazione al 0374 83675;

● 21.30: inizio della battaglia per la conquista della Rocca tra i due eserciti con lo

spettacolare incendio finale;

● 24.00: chiusura della manifestazione.

Durante tutta la serata:

● intrattenimenti giullareschi con La Cortigiana Zingara;

● musiche medioevali con il Syntagma Musicum Consort;

● giocoleria con Il Paggio dei Clerici Vagantes;

● punto ristoro a cura di Le Delizie del Borgo con un menù dedicato all’evento.

Domenica 6 ottobre 2024 dalle 10.00 alle 18.00

● 10.00: apertura della manifestazione con accampamenti e allestimenti di un assedio del XIII secolo tra cui la Camera da letto del Capitano, la Camerata dei Soldati, il Corpo di Guardia, la Cucina;

● 10.30 – 14.30 – 15.30: visite guidate alla Rocca sforzesca – prenotazione al 0374 83675.

Durante tutto il giorno:

● giocoleria con Il Paggio dei Clerici Vagantes;

● spettacoli giullareschi con La Cortigiana Zingara;

● truccabimbi e laboratori didattici;

● danze medioevali con la compagnia Il Biancofiore;

● musiche medioevali con il Syntagma Musicum Consort;

● punto ristoro a cura di Le Delizie del Borgo con un menù dedicato all’evento.

