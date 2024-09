Nel giorno teoricamente più difficile dei tre, la domenica, con l’afflusso maggiore (i dati ufficiosi parlavano di 15mila spettatori, ma il dato ufficiale arriverà solo in serata dalla Dorna), la prova dell’organizzazione ha risposto con maggiore efficienza: come se i primi due giorni fossero serviti di rodaggio per l’anno zero (o anno uno) del Mondiale Superbike. Il giudizio comunque è molto positivo: a dirlo non gli addetti ai lavori, ma i tifosi, che hanno riempito le tribune del Cremona Circuit di San Martino del Lago, nelle interviste raccolte da Max Gabbiani.

Giovanni Gardani (riprese di Marco Zambelli)

© Riproduzione riservata