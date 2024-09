Ancora Danilo Petrucci: anche i 12 punti messi in palio dalla Superpole Race, gara veloce sui 10 giri introdotta nel 2019 dal mondo della Superbike, vanno al pilota della Ducati Panigale, che partiva davanti a tutti ed è sempre rimasto in testa. Dietro a lui il duello tra Alex Lowes, Andrea Iannone e Nicolò Bulega, che hanno terminato in questo ordine.

Petrucci nella tappa cremonese ha dunque conquistato sin qui il massimo dei punti in palio fino, ossia 37, con i 25 di gara-1 di sabato e i 12 della Superpole Race.

Peraltro Petrucci partirà in pole position anche in gara-2, proprio grazie al successo di domenica mattina: ora l’attesa è tutta per gara-2 in programma alle ore 14, in un Cremona Circuit che si è riempito a partire dalle 8 del mattino e che continua a registrare un grande afflusso di tifosi.

Prima del via verrà suonato l’Inno d’Italia dalla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”.

Giovanni Gardani

