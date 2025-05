Sono una settantina le attrazioni, tra piccole e grandi giostre e banchi di dolciumi, pronte a sbarcare in piazzale Azzurri d’Italia per il Luna Park di San Pietro, che prenderà ufficialmente venerdì 23 maggio, con gli allestimenti che inizieranno ad essere montati il lunedì precedente. Si confermano le attrazioni su ormai consolidate che rappresentano un classico come autoscontro, barca – altalena, polipo gigante, e ovviamente la grande ruota panoramica, ma anche con alcune novità che verranno svelate prossimamente.

Quest’anno il luna park dovrà convivere con i lavori stradali nel comparto sud della città. Buone notizie per quanto riguarda il piazzale di fronte all’ingresso delle piscine, dove stazionano i camper: qui i sottoservizi sono stati ultimati da tempo e così anche l’asfaltatura.

Il Comune ha assicurato che entro il mese di maggio termineranno i lavori in via del Porto, ancora interessata alla realizzazione dei nuovi parcheggi e della pista ciclabile, mentre per largo Moreni si sa già che ci vorrà più tempo, le previsioni di fine lavori sono fissate ad agosto, con la possibilità però che la viabilità possa cambiare a mano a mano che il cantiere avanza.

Tutto da capire invece lo svolgimento della fiera merceologica di fine giugno, che negli ultimi anni ha visto scendere il numero di spositori e che da due giornate è passata ad una, la domenica 29 giugno.

