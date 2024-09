MONDIALE SUPERBIKE

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) dominatore nel Round Acerbis d’Italia del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike: il ternano vince tutte e tre le gare del weekend al Cremona Circuit, con anche Gara 2 che va al pilota umbro davanti a Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati).

TRE SU TRE: weekend perfetto per Petrucci

Ottima partenza anche in Gara 2 per Petrucci davanti a Bulega e Andrea Iannone (Team GoEleven), seguiti da Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e Bautista. Petrucci resta saldamente al comando, mentre si accende la lotta per le altre due posizioni sul podio.

LOWES PROTAGONISTA NELLA LOTTA PER IL QUARTO POSTO

Alex Lowes regala spettacolo insieme a Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) e Iker Lecuona (Team HRC). Il quarto posto è dello statunitense che si mette dietro il pilota Kawasaki e Lecuona. Settima piazza per Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) davanti a Xavi Vierge (Team HRC), Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) e Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing).

100 PODI CON DUCATI

Il campione del mondo Alvaro Bautista oggi si regala il suo 100° podio con Ducati, eguagliando il record di Carl Fogarty. Il leader del Campionato resta sempre Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) – ancora assente per infortunio – che al termine di questo Round ha 13 punti di vantaggio su Bulega.

Questi i primi sei alla fine di Gara 2 del WorldSBK:

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +1.023 Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +2.910 Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) +8.452 Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +8.761 Iker Lecuona (Team HRC) +13.397

Giro veloce: Nicolò Bulega, Ducati – 1’29.438

Classifica del Campionato

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 365 punti Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 352 Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 283 Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 255 Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) 252 Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) 184

MONDIALE FEMMINILE

Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha) vince Gara 2 del Round Acerbis d’Italia del Campionato del Mondo Femminile FIM al Cremona Circuit e sale in testa alla classifica. Maria Herrera (Klint Forward Factory Team) cade all’ultimo giro per un contatto con Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team). Il secondo posto va a Roberta Ponziani (Yamaha Motoxracing WCR Team) che precede Tayla Relph (TAYCO Motorsport).

HERRERA CONTRO CARRASCO: lotta per il Campionato

Duello fino alla fine tra le due grandi rivali nella lotta per il titolo Herrera e Carrasco, protagoniste di grandi sorpassi nell’arco di tutti i 12 giri. Ponziani e Sara Sanchez ne approfittano per avvicinarsi alle due di testa.

ULTIMO GIRO: Sanchez ed Herrera out

Al penultimo giro Sanchez ed Herrera si toccano e cadono in curva 11. Ne approfitta Relph che centra così il suo primo podio in Campionato.

NUOVA LEADER DEL CAMPIONATO

Entrambe le spagnole vengono portate al centro medico. Sanchez non riporta conseguenze mentre Herrera ha riportato una distorsione cervicale e una contusione e sarà trasportata all’ospedale di Cremona per ulteriori accertamenti. Sanchez nella prossima gara dovrà scontare un Long Lap Penalty. A due Round dalla fine le prime due della classifica sono divise da nove punti.

Queste le prime sei alla fine di Gara 2 del WorldWCR:

Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team) Roberta Ponziani (Yamaha Motoxracing WCR Team) +0.195 Tayla Relph (TAYCO Motorsport) +13.676 Beatriz Neila (Ampito / Pata Prometeon Yamaha) +13.858 Avalon Lewis (Carl Cox Motor Sports) +14.358 Pakita Ruiz (PS Racing Team 46+1) +22.431

Giro veloce: Ana Carrasco, Yamaha – 1’40.649

Classifica del Campionato:

Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team) 163 punti Maria Herrera (Klint Forward Factory Team) 154 Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team) 128 Beatriz Neila (Ampito / Pata Prometeon Yamaha) 107 Roberta Ponziani (Yamaha Motoxracing WCR Team) 89 Pakita Ruiz (PS Racing Team 46+1) 70

MONDIALE SUPERSPORT

Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) in Gara 2 del Round Acerbis d’Italia del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike torna a quel successo che aveva conquistato per l’ultima volta a Barcellona nel mese di marzo, avvicinandosi così al leader della classifica Yari Montella (Barni Spark Racing Team), caduto a 11 giri dalla fine.

MONTELLA, CADUTA PESANTE

Montella sembra superiore agli avversari mentre per il secondo posto Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team) è messo bene: al Cremona Circuit Montella firma il giro record in 1’32.117 ma cade mentre è al comando, lasciando così pista libera a Manzi e Huertas.

Ottimo terzo posto per Booth-Amos, primo podio per lui

Il podio è completato da Tom Booth-Amos (PTR Triumph); lotta intensa per la quarta posizione tra Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) e Valentin Debise (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team), rispettivamente quarto e quinto al traguardo.

Soli sette punti tra Montella e Manzi

Federico Caricasulo (Motozoo ME AIR Racing) termina sesto davanti a Jorge Navarro (Orelac Racing Verdnatura), Can Oncu (Kawasaki ZX-6R Kawasaki Puccetti Racing), Ondrej Vostatek (PTR Triumph) e Niki Tuuli (EAB Racing Team).

Quando mancano soli tre Round alla fine della stagione, Huertas ha 43 punti di vantaggio su Montella e 50 su Manzi.

Questi i primi sei alla fine di Gara 2 del WorldSSP:

Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team) +2.697 Tom Booth-Amos (PTR Triumph) +7.561 Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) +9.412 Valentin Debise (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) +10.243 Federico Caricasulo (Motozoo ME AIR Racing) +10.935

Giro veloce: Yari Montella, Ducati – 1’32.117

Classifica del Campionato:

1. Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team) 334 punti

2. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 291

3. Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) 284

4. Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) 174

5. Valentin Debise (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) 173

6. Federico Caricasulo (Motozoo ME AIR Racing) 148

redazione@oglioponews.it (testo dal sito Superbike)

© Riproduzione riservata