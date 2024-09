Tutela dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità ma anche la promozione della pace, il rispetto della diversità e la giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace”. Queste le finalità della 32esima edizione della campagna “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge. Migliaia gli eventi in programma dal nord al Sud del Paese e che anche quest’anno avranno come protagonisti persone di tutte le età, studenti, amministrazioni e aziende, impegnati per fare un gesto concreto per l’ambiente.

Il Comune di Cremona aderisce a questa importante campagna e sarà parte attiva dell’iniziativa organizzata dal Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona che si terrà giovedì 26 settembre, dalle 9 alle 12, nei giardini di piazza Roma denominata “Riprende la caccia ai mozziconi”.

Protagonisti saranno le bambine e i bambini di due classi della scuola infanzia “Zucchi” e le ragazze e i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado “Virgilio”. Muniti di apposite pinze, e guanti e con indosso una pettorina, i giovanissimi volontari, partendo dai giardini pubblici passeranno poi alle vie limitrofe per raccogliere mozziconi e rifiuti abbandonati.

Saranno dunque proprio loro, guidati da docenti e aderenti al Circolo Vedo Verde, con la presenza di personale del Settore Ambiente del Comune, a dare l’esempio ai più grandi con questa iniziativa di educazione ambientale volta a sensibilizzare l’intera cittadinanza per una città più pulita e dunque più vivibile.

All’inizio di questa speciale “caccia” presenzierà il sindaco Andrea Virgilio e, a seguire, interverrà l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, a dimostrazione che il ruolo del Comune, così come di tantissimi altri Comuni italiani, continua ad essere di fondamentale importanza per la riuscita della manifestazione, in quanto rappresentante e promotore diretto di buone pratiche di cittadinanza attiva.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo che vede, ogni anno a fine settembre, volontari di tutto il mondo darsi appuntamento in più di 130 Paesi per scendere in piazza con l’intento di dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale. Introdotta in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente ormai da anni su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di migliaia di gruppi di quelli che vengono definiti volontari dell’ambiente, nonché di centinaia di realtà pubbliche e private, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dell’UPI (Unione Province Italiane).

