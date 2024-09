Nella Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia lunedì pomeriggio il Governatore Fontana e la giunta regionale hanno salutato e dato il benvenuto ufficiale ai neo sindaci lombardi, eletti lo scorso giugno. All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio.

“Ringrazio il Governatore Fontana e la giunta regionale per aver organizzato questa prima occasione di incontro alla presenza dei neo sindaci lombardi che sono chiamati a governare piccoli e grandi territori. Quello di oggi è un bel segnale di apertura, specie per i neo eletti con la tornata elettorale di giugno: sapere che Regione Lombardia c’è e ci sarà al nostro fianco, come ha garantito il Presidente durante il suo saluto, rende più forti nell’affrontare le tante sfide che ci attendono e che riguardano anche la nostra città”.

“Raccolgo e faccio mia – precisa Virgilio – la raccomandazione di Fontana, che sono certo nasce dalla sua passata esperienza di sindaco di Varese e di Induno Olona, sull’importanza del dare sempre risposta ai bisogni e alle esistenze dei cittadini: è una promessa che anche nel mio ruolo di primo cittadino mi sento di rinnovare con convinzione”.

