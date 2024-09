Presentazione del libro “La fede e l’aratro” di Michela Garatti venerdì 27 settembre alle ore 16.30 in Sala Conferenze ‘Virginia Carini Dainotti’ in Biblioteca Statale a Cremona. La giornalista cremonese, appassionata del territorio e della storia locale, ha voluto riportare alla luce i luoghi della fede meno noti e oggi dimenticati.

“Questo libro è un viaggio alla scoperta di luoghi spesso dimenticati, quasi sempre cadenti o persino già spariti e di cui resta solo una foto in bianco e nero. Un viaggio in cui le chiese, le pievi, gli oratori sono i protagonisti silenziosi, i custodi solenni che per secoli hanno vegliato le campagne e le cascine, sopravvivendo a guerre, carestie, gelidi inverni e torride estati, sempre scanditi dal lavoro stancante degli uomini e delle donne che,nel settimo giorno, posavano l’aratro per entrare in chiesa e pregare il loro Dio”.

Interverranno: Michela Garatti, autrice del libro; Claudio Rasoli, autore della presentazione del libro; Michele De Crecchio, architetto e autore della presentazione del libro; Mario Silla, giornalista e direttore di CremonaSera

