Un primo tempo di sofferenza, anche per l’approccio degli avversari, una seconda frazione in netta ripresa. Paradossalmente la Cremonese però il gol lo subisce proprio nel miglior momento su un ribaltamento di fronte. I grigiorossi escono sconfitti dalla sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Decide il match Gianluca Lapadula per l’1 a 0 finale.

Dopo una prima fase di studio, i padroni di casa, spinti dagli oltre 11 mila della Unipol Domus, sfiorano il vantaggio al 18′: cross teso di Augello, Saro tocca, la palla arriva ad Azzi che, a porta spalancata mette fuori. Due minuti dopo Zappa semina il panico sull’out di destra e mette al centro, ma nessuno dei suoi compagni si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol. Al 26′ Felici salta secco Antov e crossa, Quagliata salva miracolosamente sul secondo palo mettendo in corner. Pochi secondi dopo, su un altro cross dalla fascia, Lapadula colpisce un palo clamoroso. Per la prima azione pericolosa grigiorossa bisogna attendere il minuto 29′: Johnsen punta la difesa avversaria frontalmente, poi si sposta la palla sul destro e calcia con l’interno alla ricerca del secondo palo, ma la sua conclusione è larga. Al 33′ Felici, servito in profondità, sterza verso il centro e calcia di collo pieno, Saro mette i pugni e respinge. Al 44′ il cross di Augello trova la testa di Gaetano, ma l’incornata dell’ex Cremo termina alta.

Nel secondo tempo la Cremonese entra in campo con il giusto piglio. Dopo pochi secondi Johnsen accelera in mezzo al campo e apre per De Luca che di testa serve Milanese. Il centrocampista classe 2002 dal limite ci prova di prima, ma il suo tiro viene deviato termina di poco alto. Al 49′ Barbieri si accentra e calcia col mancino, Sgherri blocca. Un minuto dopo Pickel calcia forte dal limite, Sherri mette in corner con una parata scomposta ma efficace. Al 53′ ripartenza della Cremonese con Quagliata che trova Milanese, scarico per De Luca che si gira bene ma calcia alto. Al 60’ però dopo un’ottima trama grigiorossa nell’area avversaria, a passare è il Cagliari sul ribaltamento di fronte: cross di Augello, Lapadula taglia davanti a Moretti e di prima fa 1 a 0. Tre minuti dopo ancora pericoloso Lapadula che, tutto solo davanti a Saro, prova il pallonetto, ma il portiere grigiorosso respinge miracolosamente. Al 66′ assist involontario di Pickel per Piccoli che ci prova dal limite, palla fuori. Al 73′ cross di Pickel per Quagliata che colpisce di testa sul secondo palo, Sherri si allunga e respinge. Al 78′ Moretti entra involontariamente in scivolata su Luvumbo che davanti a Saro calcia fuori. Un minuto dopo sponda di tacco di Piccoli per Viola che calcia di prima, colpendo la parte esterna del palo.

Una sconfitta a testa alta per la Cremonese, che ora avrà sei giorni per preparare al meglio il derby contro il Brescia fissato per lunedì 30 settembre al Rigamonti.

Simone Guarnaccia – inviato a Cagliari

© Riproduzione riservata