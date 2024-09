Era finito a processo per aver rubato un mortaio in marmo, ma era stato sorpreso da Giovanni, 79 anni, il proprietario, che era stato minacciato. Caduta l’accusa di tentata rapina impropria, oggi Ernesto, residente a Scandolara Ripa d’Oglio, è stato condannato a 5 mesi e a 180 euro di multa (pena sospesa e non menzione) per furto, minacce e lesioni. Nell’ottobre del 2022 l’imputato si era appropriato del mortaio, ma il proprietario, 79 anni, che lo conosceva, si era imbattuto nel ladro nel vicolo davanti a casa sua.

“Non è roba tua”, gli aveva detto il 79enne. “A quel punto lui lo ha messo a terra ma mi ha dato uno schiaffo“, ha raccontato oggi in aula l’anziano. “E poi si è allontanato a piedi”. Durante la discussione, il 79enne avrebbe colpito il ladro alla mano con una roncola, tanto che l’imputato aveva bussato alla porta del medico del paese, il dottor Giancarlo Bosio, ex primario di lungo corso dell’ospedale di Cremona, ora in pensione, che a Scandolara Ripa d’Oglio, “paesino in cui tutti litigano per i confini, per le galline o per il gatto”, aveva fatto anche il sindaco.

“E’ al limite della società civile”, ha detto il testimone Bosio riferendosi all’imputato, “non ha un lavoro ed è assistito dal Comune, è gracile dal punto di vista psicologico. Passa la sua vita tra la casa e l’osteria. Quel giorno si era presentato da me con lesioni superficiali al palmo della mano. Era più che altro una lesione da graffio provocata con una forza non significativa”.

“Non c’è il dolo specifico”, ha detto il pm Francesco Messina nella sua requisitoria, chiedendo la condanna ad un anno e 200 euro per tentato furto e lesioni personali. “L’imputato ha lasciato il bene e si è allontanato camminando. Non ha minacciato, era semmai in uno stato di ubriachezza aggressivo”.

A difesa dell’imputato, poi condannato per furto, minaccia e lesioni, c’era l’avvocato Guido Priori.

Sara Pizzorni

