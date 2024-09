E’ stazionario nella sua gravità il bambino di prima elementare colto da un improvviso malore ieri mattina poco dopo essere entrato in sala mensa nella sua scuola, la Bianca Maria Visconti di via Giuseppina.

Il personale scolastico è in trepidante attesa di avere notizie dai famigliari del bimbo o direttamente dall’ospedale di Bergamo dove è ricoverato in terapia intensiva.

Restano ignote le cause dell’arresto cardiocircolatorio che – molto probabilmente – ha determiato la perdita di sensi e la caduta davanti agli occhi dell’insegnante che lo stava aiutando a ripulirsi. Da quanto si è appreso, il bambino non aveva alcuna allergia nota, quindi è improbabile che si sia trattato di shock anafilattico. Il massimo riserbo che circonda l’accaduto impedisce al momento di capire cosa abbia causato un evento che ha scioccato insegnanti, assistenti e i famigliari degli altri bambini, ma anche tutta la città, a giudicare dai commenti di vicinanza alla famiglia che stanno continuando ad arrivare sui social. Come quello scritto dai genitori di alcuni compagni: “Marco, Auri, Mari, lore, Gabri ti aspettano a braccia aperte! Non vedono l’ora! Tu sei un guerriero e un bambino straordinario. Siamo con te con tutto il nostro cuore”.

© Riproduzione riservata