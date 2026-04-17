Cremonese
Serie A, Cremonese-Lazio si gioca lunedì 4 maggio
Lo Zini ospiterà il posticipo tra biancocelesti e grigiorossi
La Lega Serie A ha annunciato il programma completo della 35ª giornata di Serie A: la Cremonese ospiterà la Lazio allo Zini nel posticipo di lunedì 4 maggio alle ore 18.30. Le modalità per i biglietti saranno comunicate prossimamente sui canali ufficiali grigiorossi.
Ecco il calendario della Cremonese aggiornato a partire dalla 33ª giornata:
33ª giornata: Cremonese-Torino, domenica 19 aprile 2026 ore 12.30
34ª giornata: Napoli-Cremonese, venerdì 24 aprile 2026 ore 20.45
35ª giornata: Cremonese-Lazio, lunedì 4 maggio 2026 ore 18.30.
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