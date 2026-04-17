Servizio Civile Universale: 110 domande per le 34 sedi a Cremona

Alla chiusura delle candidature per il Servizio Civile Universale sono pervenute 110 domande da parte di aspiranti volontari interessati alle sedi gestite dal Comune di Cremona. Un dato significativo che conferma il forte interesse dei giovani verso i progetti di impegno civico e sociale promossi sul territorio. Quest’anno l’Ufficio Partecipazione Giovanile del Comune di Cremona, da sempre impegnato nello sviluppo delle opportunità giovanili e nella gestione dei volontari e delle relative sedi, ha progettato e avviato quattro progetti che prevedono 34 sedi per un totale di 40 posti destinati ai candidati.

A differenza degli anni scorsi, quando erano previste anche sedi fuori città e talvolta fuori dal territorio nazionale, quest’anno i progetti prevedono esclusivamente sedi nella città di Cremona. L’obiettivo è concentrare e valorizzare al meglio il territorio cittadino. Un altro dato rilevante è rappresentato dall’opportunità riservata ai GMO (Giovani con Minori Opportunità), ovvero ragazzi in condizione di fragilità o con basso reddito, per i quali sono previsti posti dedicati. Anche quest’anno questa possibilità è stata accolta positivamente con 16 domande registrate.

Nei prossimi giorni lo staff dell’Ufficio Partecipazione Giovanile sarà impegnato nelle fasi di selezione degli aspiranti volontari. L’attività di promozione, realizzata anche grazie al contributo degli attuali volontari del Servizio Civile, che hanno sensibilizzato altri giovani sull’importanza di questa esperienza, ha dato risultati significativi. Il Servizio Civile, infatti, non è solo un’attività di volontariato: rappresenta un importante percorso di crescita professionale e di inclusione sociale. Con questa iniziativa il Comune di Cremona continua a investire sulle nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per il futuro e valorizzando il loro ruolo attivo nella società.

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