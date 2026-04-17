L'Associazione artisti cremonesi porta l'arte contemporanea nella nuova area Frazzi

L’obiettivo è realizzare l’Irreverent Festival e trasformare la nuova Area Frazzi in un laboratorio creativo a cielo aperto per artisti emergenti, dal 4 al 7 giugno. Per realizzarlo, l’Associazione Artisti Cremonesi ha da tempo aperto una raccolta fondi che punta a finanziare il festival indipendente in ogni sua parte. Il 25 aprile chiuderà il bando per l’iscrizione degli artisti.

Il tutto è stato presentato con una serata a tema al bar Spoon di Cremona, che ha realizzato anche un cocktail ad hoc oltre ad aver ospitato la conferenza stampa. Damiano Conti Borbone, presidente dell’Associazione Artisti Cremonesi ha sottolineato l’importanza di questo festival: “Questo è un progetto che abbiamo in mente da un bel po’ di mesi e che con cura abbiamo preparato per i nuovi spazi dell’area Frazzi.

Ci tengo a ringraziare il Comune di Cremona, che ci ha dato la disponibilità di essere i primi a disporre in questo nuovo centro culturale che riaprirà. Abbiamo cercato di aprire queste nuove porte e nuove possibilità sia per la città che per noi, anche a molti altri artisti che provengono da tutta Italia. Quindi il nostro intento è proprio quello di dare una possibilità in più a chi inizia la propria carriera esponendo in un luogo storico che però sta riaprendo e che potrà dare a Cremona una marcia in più”.

Oltre al più classico crowdfunding, che si chiuderà ufficialmente il 15 maggio, l’associazione ha deciso di sostenere artisticamente anche il musicista Gianaldo, fresco d’uscita del suo nuovo album solista, realizzando 10 vinili in edizione limitata che saranno all’asta fino al primo maggio e che andranno ulteriormente a finanziare il festival.

Simone Riccardi, artista si dice soddisfatto del lavoro sui vinili: “È stata un’iniziativa nostra che abbiamo proposto a Gianaldo, a cui è piaciuto molto e quindi in tempo record ci siamo ascoltati l’album in anteprima e chiudendoci in casa, lavorando di notte abbiamo realizzato delle opere che secondo me hanno rispecchiato molto bene le canzoni e sono piaciute soprattutto all’artista. Quindi direi che questa è la soddisfazione principale. Grazie a tutti”.

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