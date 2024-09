Una bella novità quest’anno ci attende in occasione di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la Manifestazione fieristica più importante per gli strumenti musicali d’alta qualità, in programma da venerdì 27 settembre fino a domenica 29 settembre alle Fiere di Cremona.

Nasce infatti un nuovo spazio, che dialoga con la tradizione e gli importanti equilibri di un territorio la cui vocazione per la musica e la liuteria è nota in tutto il mondo.

Si parte dalla liuteria elettrica, si prosegue con strumenti vintage, dagli anni 50 agli anni 70, la loro nascita e il ruolo che hanno svolto fino ad oggi come modelli di riferimento e ormai pezzi preziosi di collezioni, da conservare e preservare.

Infine grande risalto alla storia della musica rock di questi ultimi 70 anni, testimoniata attraverso una selezione di oggetti, appartenuti o suonati da grandi band e musicisti: “È fondamentale gettare le basi per creare un dialogo in un territorio unico al mondo che può essere considerato senza dubbio il luogo più indicato per questo confronto” ha detto Stefano Prinzivalli, Direzione dell’Electric Sound Village.

