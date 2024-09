Una folla commossa ha partecipato questa mattina ai funerali di Stefano Uggeri, stroncato a 46 anni da una malattia contro cui cui ha combattuto per alcuni mesi. Personaggio molto conosciuto in città, soprattutto negli ambienti artistici e musicali essendo stato valente batterista, dotato di spirito ironico e di grande giovialità, un poeta, come lo definisce chi lo ha conosciuto. E’ stato tra i fondatori del locale “Bolero” di via Bordigallo, dove ha lavorato fino a poco tempo fa in cucina, come cuoco, la sua altra grande passione.

Oggi a dirgli addio in una chiesa straripante, oltre ai famigliari tantissime persone che lo hanno conosciuto e apprezzato. Gremito anche il piazzale antistante la chiesa cremonese.

