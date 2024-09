Stasera a Punto e a Capo, la trasmissione di approfondimento di CR1 delle 19.30, si parla di uno dei più innovativi progetti di rigenerazione urbana in partenza a Cremona, “Giovani in centro”, imponente lavoro di ripensamento e riuso di due edifici importanti come l’ex chiesa di San Francesco e il comparto di via Radaelli, che saranno poi connessi a un sistema di riqualificazione di piazza Giovanni XXIII, Piazza Lodi, sistema del Vecchio Passeggio, la Palazzina Sozzi e le scuole intorno, attuando una strategia di sviluppo urbano sostenibile.

Un programma in vari step che chiama in causa come attori protagonisti nella progettazione anche le associazioni culturali del territorio, con il coordinamento del Comune. In studio con Giovanni Palisto, Uliana Garoli, presidente di Fondazione Città di Cremona, la cui sede storica ha sede proprio in piazza Giovanni XXIIII e che ospiterà il punto di informazione del progetto di qui ai prossimi due anni; e l’antropologo Andrea Staid che per tre giornate terrà altrettanti incontri con le associazioni coinvolte. In collegamento, l’assessore alle Politiche Giovanili Luca Burgazzi.

© Riproduzione riservata