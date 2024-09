33 nuovi giovani ingegneri, informatici e gestionali, sono stati proclamati al campus di Cremona del politecnico di Milano in una giornata in cui è stata annunciata una sorta di partnership tra Politecnico e Università Cattolica del Sacro Cuore, i due campus cremonesi che presto saranno anche “vicini di casa”.

Verrà avviato infatti un “Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese” è un Master interuniversitario di I livello che offre una formazione completa nell’ambito della gestione dei dati e dei metodi computazionali e statistici per il business e la produzione. Al termine del master i partecipanti acquisiranno un titolo universitario rilasciato congiuntamente da Università Cattolica e Politecnico di Milano.

Ad oggi presso il Polo di Cremona hanno conseguito il titolo in Ingegneria 2110 ragazzi, ma il numero di ingegneri richiesti dalle aziende è nettamente superiore al numero dei laureati.

