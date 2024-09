‘In vendita ebreo bullizzato’, annuncio choc sul web rimosso immediatamente

(Adnkronos) –

In vendita “ebreo bullizzato”: è l’annuncio choc comparso su una piattaforma web ed eliminato immediatamente dal sito attraverso il suo sistema di monitoraggio e tutela. L’offerta, pubblicata da Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, con richiesta inverosimile di quasi 10 milioni di euro e accompagnata dalla foto di un ragazzo sorridente, è stata inserita nella categoria ‘Accessori per animali’. “Questo orfano cerca famiglia, compralo come poggiapiedi personale”, si legge nella descrizione visibile sui motori di ricerca anche dopo che l’annuncio è stato eliminato.

Immediata la reazione della piattaforma che ha rimosso tempestivamente l’annuncio attraverso il suo sistema di revisione automatica e manuale per impedirne un uso distorto e illecito. ”La piattaforma -sottolineano dalla societa- sugli annunci agisce sempre in modo responsabile e immediato. In particolare su questo è intervenuta rimuovendo in maniera tempestiva l’annuncio in quanto ritenuto ovviamente inopportuno e bloccando l’utente considerato sospetto e con comportamento inappropriato”.

”L’azienda -evidenziano- da sempre si prende cura della sicurezza per tutelare l’esperienza degli utenti sulla piattaforma, impegnandosi ogni giorno a rafforzare i metodi di verifica e controllo in maniera ancora più puntuale e collaborando regolarmente con le Forze dell’Ordine e con le Autorità competenti”.