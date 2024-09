Louis Vuitton Cup, Luna Rossa vince prima regata in finale contro Ineos

(Adnkronos) –

Luna Rossa ha vinto la prima regata della finale di Louis Vuitton Cup, nelle acque di Barcellona, contro Ineos Britannia. La barca italiana si aggiudica il round 1 di finale grazie a una ottima partenza ed a una gestione perfetta di gara da parte di Bruni e Spithill, che hanno controllato gli inglesi senza mai rischiare e chiudendo con un vantaggio di 46 secondi. Più tardi si terrà la seconda regata. In palio la possibilità di andare a sfidare Team New Zealand per la conquista dell’America’s Cup.