Erano in cerca di rame, e lo hanno trovato, portandosi via un bottino ancora da quantificare, ma sicuramente ingente, nell’ordine di migliaia di euro. I ladri, entrati in azione l’altra notte, si sono concentrati nella zona industriale di Cremona, tra Picenengo, in particolare in via Dè Berenzani, e nelle vie a ridosso della Castelleonese. Da una delle aziende prese di mira, una ditta di metalmeccanica, i malviventi hanno rubato fili di rame e attrezzi. E hanno agito con tutta calma, col favore della notte.

Appostati, in tre sono entrati in azione poco dopo l’una e trenta, quando nelle abitazioni vicine i residenti hanno spento le luci. Dopodichè hanno scavalcato il cancello e una volta all’interno hanno razziato il rame che hanno trovato nei magazzini. Una volta messo insieme il bottino, hanno rotto il motore del cancello principale che affaccia sulla Castelleonese e hanno fatto entrare i complici con un furgone per caricare la refurtiva. E da lì hanno preso il largo.

Dell’intrusione si è accorto il metronotte durante la ronda notturna. Ha notato il cancello aperto ed è scattata la chiamata ai titolari. Purtroppo i malviventi erano già fuggiti. Il rame rubato, l’azienda avrebbe dovuto consegnarlo proprio oggi. Le immagini di videosorveglianza esterne hanno registrato la presenza di tre persone che sono uscite dal buio e subito dopo hanno scavalcato il cancello.

Stessa tecnica per tutte le aziende vicine razziate, dove per lo più sono stati rubati attrezzi e utensili.

Sara Pizzorni

