La Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno si terrà dal 1 al 7 ottobre 2024 con una serie di eventi aperti a tutti, rivolti in particolare ai neogenitori. Consulenze, incontri a tema e una mostra fotografica sono alcune delle iniziative organizzate dall’Ospedale di Cremona e Oglio Po per offrire supporto e informazioni. Gli eventi, promossi da Asst Cremona in collaborazione con Ats Val Padana offriranno alle famiglie un’opportunità per condividere esperienze, ricevere consigli e sentirsi supportate in questo importante percorso. L’evento si svolge con il patrocinio dei Comuni di Cremona e di Casalmaggiore, e dell’Uniceff.

SPAZI APERTI AI NEOGENITORI: CONSULENZE SENZA APPUNTAMENTO

Per tutti i neogenitori che desiderano ricevere assistenza e consigli sulle cure del neonato, saranno disponibili consulenze in puerperio ad accesso libero presso i consultori di Cremona e Casalmaggiore. Un’occasione per chiarire dubbi e confrontarsi con esperti, senza bisogno di prenotazione. Nel corso della settimana saranno organizzati anche diversi incontri informativi su argomenti che spaziano dalla relazione tra bambini e animali domestici, alla sicurezza stradale per i più piccoli.

NIDO A PORTE APERTE: L’ALLATTAMENTO FIN DALLA NASCITA

Il Nido dell’ospedale di Cremona aprirà le porte per parlare con tutti i genitori su come sostenere l’allattamento fin dai primi giorni di vita del neonato. Questi incontri rappresentano un’opportunità preziosa non solo per le neomamme, ma anche per i neopapà, desiderosi di prepararsi al meglio ad affrontare con gioia i primi momenti con i loro piccoli. Sarà un’occasione per ricordare a tutti i genitori i benefici dell’allattamento esclusivo nei primi 6 mesi e l’importanza di continuare questa pratica, integrandola con alimenti complementari sicuri e adeguati, fino ai 2 anni e oltre.

MOSTRA FOTOGRAFICA “MAMME CHE ALLATTANO OVUNQUE”

Venerdì 4 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 nei locali di “Spazio Comune” in Piazza Stradivari, sarà allestita e aperta al pubblico, una mostra fotografica che celebra la naturalezza dell’allattamento in ogni contesto. Le immagini esposte raccontano storie di madri che allattano con amore e dedizione in vari contesti della vita quotidiana. La mostra è a ingresso libero.

TELEFONO AMICO

Per rispondere a domande e offrire un sostegno pratico a chi ne avesse bisogno, il 7 ottobre dalle 10 alle 15.30, sarà attivata una linea telefonica dedicata alle consulenze sull’allattamento. I nostri specialisti saranno a disposizione per dare risposte immediate e utili al numero 0372 408495.

IL PROGRAMMA

SPAZIO APERTO AI NEOGENITORI – Consulenze in puerperio senza appuntamento per le cure del neonato

Martedì 1° ottobre 2024, dalle 10.30 alle 12.30 (Consultorio di Cremona, Edificio B, via San Sebastiano 14 – Cremona). Accesso libero.

Venerdì 4 ottobre 2024 dalle 8.30 alle 10.30 (Consultorio di Cremona, Edificio B, via San Sebastiano 14 – Cremona). Accesso libero.

Venerdì 4 ottobre 2024 dalle 8.30 alle 12 (Consultorio di Soresina, Casa di comunità “Nuovo Robbiani”, Via Inzani 4 – Soresina). Accesso libero.

IL CONSULTORIO INFORMA – Eventi informativi a tema con iscrizione

Anch’io sono di famiglia – la meraviglia della relazione tra specie. Animali domestici ed affezione – Mercoledì 2 ottobre dalle 17 alle 19 ( Consultorio di Casalmaggiore, 1° piano, Piazza Garibaldi 3 – Casalmaggiore). Iscrizione con e-mail a: consultorio.casal@asst-cremona.it

Consultorio di Casalmaggiore, 1° piano, Piazza Garibaldi 3 – Casalmaggiore). Iscrizione con e-mail a: consultorio.casal@asst-cremona.it Latte, pappa, coccole, svezzamento e autosvezzamento – Venerdì 4 ottobre dalle 10.30 alle 12 (Consultorio di Cremona, Edificio B, via San Sebastiano 14 – Cremona). Iscrizione con e-mail a: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

La sicurezza stradale per i più piccoli – in collaborazione con i vigili urbani di Casalmaggiore – Lunedì 7 ottobre dalle 15 alle 16 (Consultorio di Casalmaggiore, 1° piano, Piazza Garibaldi 3 – Casalmaggiore). Iscrizione con e-mail a: consultorio.casal@asst-cremona.it.

MOSTRA FOTOGRAFICA – Mamme che allattano ovunque

Venerdì 4 ottobre dalle 17 alle 19 (Spazio Comune – Piazza Stradivari – Cremona). Accesso libero.

NIDO A PORTE APERTE – Come sostenere allattamento dalla nascita

Giovedì 3 ottobre dalle 15 alle 16 (Nido dell’Ospedale di Cremona, 7° piano). Iscrizione con e-mail a: morena.nazzari@asst-cremona.it

Lunedì 7 ottobre dalle 15 alle 16 (Nido dell’Ospedale di Cremona, 7° piano). Iscrizione con e-mail a: morena.nazzari@asst-cremona.it

CONSULENZA PRIVATA CON OSTETRICA – Dubbi o domande riguardanti l’allattamento

Lunedì 7 ottobre dalle 10 alle 15.30 (Le ostetriche mettono a disposizione una consulenza telefonica privata al numero 0372 408495).

© Riproduzione riservata