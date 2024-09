Settimana da tutto esaurito negli alberghi a Cremona per le manifestazioni legate alla musica e da stasera, a ravvivare il centro città è arrivato Eatinero, ormai una tradizione a inizio stagione autunnale e giunto alla sua decima edizione a Cremona. Venerdì sera il taglio del nastro in piazza Roma per i foodtruck con il patrocinio del Comune di Cremona e la collaborazione di Confesercenti della Lombardia Orientale. L’evento è affiancato da Birra di classe, partner ufficiale per quanto riguarda le birre artigianali, presente con il suo iconico Birrabus.

I tavoli resteranno aperti sabato e domenica dalle 11 alle 24.

