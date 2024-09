Da martedì 1 ottobre via Manzoni, all’altezza del civico 41, sarà interessata da scavi stradali per la manutenzione della rete del teleriscaldamento che saranno eseguiti per conto di A2A Calore e Servizi.

Per consentire l’effettuazione di questi lavori che, salvo imprevisti tecnici e compatibilmente con le condizioni meteorologiche, si protrarranno sino al 5 ottobre, la strada sarà chiusa al traffico per gli autoveicoli. Sarà invece garantito il transito di pedoni e biciclette, nonché l’accesso alle proprietà laterali e commerciali (pedonale e carraio) adiacenti al cantiere.

All’incrocio tra largo Paolo Sarpi e via Borghetto gli automobilisti troveranno la segnaletica che li avvertirà della chiusura della via e della deviazione per piazza Roma – piazza Gallina, nonché per l’accesso ai passi carrai di via Manzoni posti tra gli incroci con via Ugolani Dati e via Regina Teodolinda dove verrà istituito il doppio senso di marcia per l’intera durata del cantiere.

