Questa mattina in cattedrale a Cremona si è celebrata la messa dedicata a San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Una sessantina i militari delle Fiamme Gialle, provenienti dai nuclei di Crema e Cremona, presenti in Duomo, in una celebrazione presieduta dal Vescovo Antonio Napolioni.

Presenti anche le autorità cittadine: oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, presenti il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, l’assessore Santo Canale, il presidente della provincia Mirko Signoroni, il consigliere comunale Luciano Pizzetti e Giandomenico Auricchio, commissario straordinario della Camera di Commercio.

La giornata è stato l’occasione anche per ricordare e festeggiare i 250 anni del corpo, nonché l’ultimo giorno all’ombra del Torrazzo per il comandante del nucleo di Cremona il tenente colonnello Salvatore Maria Martino, che dopo due anni di servizio in città è stato trasferito a Firenze. Al suo posto, arriva Alessandro di Filippo.

Andrea Colla

