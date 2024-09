Ha maltrattato la moglie e i figli per quasi 20 anni, con insulti e percosse. L’uomo è stato arrestato nella sera del 26 settembre dai Carabinieri della Stazione di Sospiro, su esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona, che ha riconosciuto gravi elementi di colpevolezza in relazione ai reati a lui attribuiti.

Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe tenuto condotte maltrattanti dal 2006 e fino al mese di agosto di quest’anno. La vicenda è emersa in seguito ad un intervento degli stessi Carabinieri, che erano stati chiamati in un’abitazione in seguito ad una lite familiare. Giunti sul posto avevano appurato come la donna insieme ai suoi figli, nei due giorni precedenti aveva subito percosse, schiaffi e strattoni, che le avevano provocato addirittura una frattura.

Lei era stata accompagnata presso l’ospedale di Cremona, dove era stata visitata e dimessa con una prognosi di diversi giorni. A quel punto, la vittima aveva finalmente deciso di denunciare il marito, raccontando ai militari una storia di soprusi, umiliazioni e minacce, nei confronti suoi e dei figli, durata anni.

Secondo il racconto della donna, il marito aveva iniziato a maltrattarla già subito dopo il matrimonio. Poi, nel corso degli anni, aveva assunto gli stessi atteggiamenti nei confronti dei figli: schiaffi, calci, tirate di capelli, strattoni e violenze psicologiche. A volte era addirittura arrivato a lanciare loro degli oggetti.

Eppure nessuno di loro aveva mai richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, fino al giugno del 2023 quando l’uomo, durante una sfuriata, aveva picchiato i suoi familiari e provocato diversi danni a mobili e porte dell’appartamento. In un’altra occasione aveva cacciato dall’abitazione moglie e figli, rendendo necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri per bloccare le sue intemperanze. Le indagini svolte dai militari, hanno permesso di ricostruire una condotta autoritaria e prevaricatrice.

