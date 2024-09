Una masterclass di violino con un grande maestro nella dimora dove ha vissuto e lavorato il più grande liutaio di tutti i tempi, Antonio Stradivari. In questi giorni ospite della Residenza artistica Casa Stradivari, Kirill Troussov, violinista tedesco di origine russa di fama internazionale ha tenuto le sue masterclass a sette giovani virtuosi provenienti da tutto il mondo, accompagnato al pianoforte dal maestro Peter Wittenberg.

“Ho tenuto molte masterclass in Europa con il mio amico e maestro Peter al piano” racconta il maestro Troussov. “Cercavo un posto anche in Italia e quando ho scoperto Casa Stradivari ho pensato che non ci fosse posto migliore per insegnare alle nuove generazioni, nella città dei più grandi liutai: Stradivari, Guarneri, Amati, nel luogo dove visse il grande Stradivari. Penso sia un progetto unico. I ragazzi arrivano da tutto il mondo, Europa, Stati Uniti e anche il Giappone”.

“Credo che sia importante essere in un luogo ricco di tradizione e storia, che valorizzi la musica che suoniamo con questi giovani musicisti” prosegue il maestro Wittenberg. “Queste lezioni danno ai ragazzi importanti prospettive e nuove capacità, è sempre una gioia e un piacere poter insegnare e speriamo di poter arricchire la vita di tutti loro”.

Tra gli studenti che hanno seguito la masterclass c’è Sofia, giovane musicista di Bucarest. “E’ meraviglioso, per me è una grande opportunità e sono felice di essere qui a Cremona, la città dei violini. E’ la prima volta, e sono affascinata dalla storia dei violini e dei liutai”.

Sabato dalle 18 porte aperte a Casa Stradivari per l’esposizione dei primi violini realizzati dagli allievi del corso di formazione in liuteria iniziato lo scorso anno. Il concerto finale con i maestri Troussov e Wittenberg e gli studenti delle masterclass domenica alle 19 al Museo Civico di Cremona.

Nicoletta Tosato

