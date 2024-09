Fiori, disegni e tanti bambini accompagnati dai genitori, questa mattina sulla scalinata della scuola primaria Bianca Maria Visconti, per ricordare Alessandro, stroncato da un’emorragia cerebrale nel reparto di Terapie Intensive dell’ospedale di Bergamo dopo essersi sentito male proprio a scuola la scorsa settimana.

Un’inizativa nata dai genitori e a condensare il pensiero di tutti i presenti è stato uno di loro, Graziano Princpato, che ha espresso il dolore collettivo per una morte così tragica e prematura.

Presenti anche alcune maestre, fortemente provate da quanto successo, alcune di loro in lacrime anche oggi. Per aiutare allievi e insegnanti ad elaborare quello di cui sono stati testimoni – Alessandro aveva vomitato nella sala mensa ancora prima di iniziare a pranzare e poi si è accasciato a terra dopo che la maestra lo aveva portato al piano di sopra per cambiarlo – la dirigente Barbara Azzali ha attivato una consulenza psicologica. Non sarà semplice tornare alla normalità per questa comunità scolastica dove Alessandro frequentava la 1A.

Alle 14.30 la cerimonia funebre presso la sala del Regno dei Testimoni di Geova. gb

