Oggi 29 settembre, si è festeggiato San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La figura dell’Arcangelo Michele, simbolo di giustizia e difesa contro il male, riflette perfettamente la missione quotidiana delle donne e degli uomini in divisa, impegnati a garantire il rispetto delle leggi, l’ordine pubblico e la sicurezza della collettività. Il motto che accompagna questo impegno, “Sub lege libertas”, esprime il delicato equilibrio tra la libertà dei cittadini e il rispetto delle regole.

In occasione della festività, questa mattina presso la Questura sono state consegnate dal Questore Michele Davide Sinigaglia le Medaglie d’argento al personale che nell’anno in corso è stato collocato in quiescenza.

Alle 11.30 poi è stata celebrata una Santa Messa presso la chiesa di San Michele, alla presenza delle autorità civili e militari e del personale della Polizia di Stato della provincia di Cremona.

L’evento è stato un momento di riflessione e preghiera per i poliziotti e i loro familiari, oltre che per la comunità, in un clima di ringraziamento per il servizio e la dedizione quotidiana alla tutela della sicurezza pubblica.

Al termine della celebrazione il questore Sinigaglia ha rivolto un breve saluto di commiato ai presenti: presto infatti lascerà Cremona per il nuovo incarico di questore a Taranto.

