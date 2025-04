Ha chiuso i battenti la macelleria Bellini di Piazza Vida: si tratta di un’altra attività storica della città che abbassa le saracinesche. La macelleria gestista dalla famiglia Bellini è stata per anni un punto di riferimento per la gastronomia locale. Tante le specialità che si potevano trovare al bancone. Non sono stati resi noti i motivi della scelta ma quello che è certo è che la città perde un pezzo importante del commercio, anche di vicinato e del centro.

