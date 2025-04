Una collaborazione prestigiosa con uno dei player più importanti del turismo, la Lonely Planet, un nome che proietta ulteriormente Cremona nel turismo di qualità, andando oltre alla promozione. È stato inaugurato così l’inizio di un percorso, con il progetto “48 ore a….” che ha intenzione di raccontare la città non attraverso una classica guida, ma attraverso un racconto in video, articoli e social media, dando spazio anche alle voci della città.

“Siamo contenti di essere a Cremona per annunciare questa partnership con la città che vedrà il suo primo momento verso la fine di maggio per quanto riguarda la realizzazione e poi in luglio la pubblicazione. E come lo faremo?” – ci racconta Angelo Pittro Direttore di Lonely Planet Italia – “partendo dal basso, dal racconto delle persone che vivono la città e che è un po’ come un padrone di casa vogliono annunciare agli ospiti la serata che sta per iniziare, quindi un racconto a quattro mani appunto fra i cittadini di Cremona e i nostri autori.”

Cosa attira i turisti a Cremona: “L’immagine di questa città è di una città colta, raffinata, tranquilla, ordinata, valori che oggi più che mai sono molto apprezzati da chi viaggia, da chi vuole innanzitutto fuggire dal caos che troppo spesso le tante destinazioni che non gestiscono al meglio il turismo stanno vivendo in questi anni” spiega Pittro.

Soddisfazione da parte dell’Assessore al turismo Luca Burgazzi: “Questo è un accordo che lavoriamo affinché sia triennale, affinché si possa consolidare la promozione della nostra città e del nostro territorio con uno dei player principali del settore. Una Lonely Planet l’abbiamo tutti in casa, è davvero un accordo importante che ci permette di valorizzare il turismo, in particolare il turismo di qualità. Questa guida da sempre si caratterizza con queste prospettive, sono le nostre prospettive perché siamo un turismo in crescita, ma abbiamo bisogno di governarlo e che sia sempre più di qualità.

