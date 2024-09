Controlli sempre più serrati sugli allevamenti del territorio nell’ambito della lotta alla Peste Suina Africana, soprattutto nell’area che da poche settimane è entrata nella zona di Restrizione I, che comprende 33 Comuni del Cremonese. Sono stati 360 i suini testati sinora in quella porzione di territorio, dove sono presenti in tutto 52 allevamenti. Fortunatamente i controlli hanno dato per il momento esito negativo.

Le verifiche, da parte di Ats Val Padana, proseguono anche sul resto del territorio, su cui sono già stato controllati 814 animali, fortunatamente anche in questo caso senza riscontrare alcuna positività al virus. Non vi sono stati invece progressi sul numero di carcasse di cinghiali sottoposti ai test, che rimangono 31.

L’attenzione resta comunque alta, soprattutto considerando che nella vicinissima provincia di Lodi sono 5 i focolai accertati, per un coinvolgimento totale di 10.616 capi, mentre un altro focolaio piuttosto vicino è quello riscontrato sul Piacentino, che coinvolge 43 animali. lb

