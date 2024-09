Cremona invasa da almeno 1500 ciclisti in maglia gialla questa mattina per la Polimi Ride, biciclettata organizzata per la prima volta a Cremona (dopo le prime due edizioni a Piacenza e Mantova) per suggellare l’avvio del nuovo anno accademico e far conoscere i territori delle sedi distaccate del Politecnico di Milano. Studenti, professori, simpatizzanti giunti da tutte le sedi questa mattina, molti in treno (“intasate” le corse da Milano) con bici al seguito, propria o noleggiata, per affrontare uno dei due percorsi con partenza dalle Colonie Padane: uno da 25 e uno da 75 km. L’itinerario si è snodato sulla rete ciclabile del lungo Po attraverso la golena spingendosi fino a Cella Dati per i più allenati. “Una bellissima inizativa, grazie anche al tempo molto favorevole”, spiega Gianni Ferretti, prorettore della sede cremonese del Politecnico, “utile per far conoscere le bellezze della nostra città a studenti che provengono da ogni parte del mondo, tra l’altro anche da Cina, Colombia, Messico”. gb

