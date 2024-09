Russia accusa Kiev: “Abbattuti 125 droni Ucraina, un morto a Belgorod”

(Adnkronos) – “Intercettati e distrutti 125 droni ucraini” lanciati contro il territorio russo. E’ quanto afferma la Russia, che accusa “il regime di Kiev di aver cercato di mettere a segno nella notte un attacco terroristico”.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca, la maggior parte dei droni, 67, sono stati intercettati nel territorio della regione Volgograd, 18 in quella di Rostov e 17 sia in quella di Belgorod che in quella di Voronezh. Le autorità russe riferiscono anche di tre droni intercettati sul Mar d’Azov.

A Belgorod è stata denunciata l’uccisione di una persona e il ferimento di altre otto, due delle quali versano in “gravi” condizioni, in attacchi con droni attribuiti ai militari ucraini.