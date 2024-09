MALAGNINO – L’allarme dato da un residente per la presenza di forte odore di fogna dal canale Delmona, ha fatto scattare un intervento massiccio di operatori nel tardo pomeriggio di sabato in centro paese e fino a tarda sera. Carabinieri, Vigili del Fuoco, Arpa, Padania Acque, tutti mobilitati per rimuovere la causa degli effluvi maleodoranti provenienti dal canale: come è stato appurato, si è trattato del cattivo funzionamento dell’impianto fognario di un quartiere, che ha provocato l’immissione nel canale di reflui. L’intervento del servizio di emergenza di Padania Acque e di un’autobotte degli spurghi ha temporaneamente risolto la situazione; domani è previsto un nuovo sopralluogo.

