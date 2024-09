Finisce in parità la partita delle elezioni per il Consiglio Provinciale, conclusasi nella notte tra domenica e lunedì. Sei consiglieri alla lista “Centrodestra per Cremona” e sei al centrosinistra di “Per una Provincia unita- Roberto Mariani Presidente”. Questa mattina a mezzogiorno la proclamazione del presidente e dei consiglieri eletti.

Il consiglio provinciale risulta così composto (tra parentesi i voti ponderati):

Centrodestra: Roberto Rava (7.163); Valeria Patelli (7033); Giovanni Rossoni (5940); Filippo Raglio (3.846); Federico Oneta ( 4.84); Attilo Zabert (4744).

Centrosinistra: Luciano Toscani (5.382); Giovanni Gagliardi (4.809); Mauro Giroletti (4.536); Eugenio Vailati (4.227); Graziella Locci (3.955); Edoardo Vola (3.876.

